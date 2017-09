Põlislaaned lähevad range kaitse alla

Ajalooliselt kasvasid salumetsades valdavalt laialehised puud. Majandamise tulemusena koosnevad need metsatüübid praegu enamasti kase- ja kuusepuistutest. Eesmärk on pärnad ja jalakad neisse metsatüüpidesse tagasi meelitada. wikipedia.org

Loodetavasti oskab loodus omapäi hästi toimetada ja Eestimaad katab, no ütleme 100 aasta pärast, 35 000 hektarit range kaitse all olevaid laane- ja salumetsi, mis on peaaegu kaks korda rohkem kui praegu.