Prügipimedusega löödud: maailma koristuspäeval tehakse Eestis puhtaks mets

Prügi riigimetsas Harjumaal. Ühtekokku tuli RMK-l mullu koristada metsast 240 tonni prügi. Andrus Kevvai, RMK

Paraku jõuab prügi Eestis endiselt metsa alla – see on ka üks põhjus, miks maailma koristuspäeval on siinmail fookuses mets.