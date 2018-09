PUIDUENERGIA SEMINAR | Küttepuidu hind kerkib üle igasuguste ootuste

Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun tuletas puiduenergeetika seminari avades meelde, et kui aasta tagasi samasugusel üritusel tehti kuulajaskonna seas prognoos, kui palju maksab energiapuidu tihumeeter aasta pärast. Mäletatavasti toona oli see 22 – 23 €/tm.

Täna toimub Tallinnas Eesti Erametsakeskuse korraldusel puiduenergeetika seminar, kus teravdatud tähelepanu all Eesti Metsanduse Arengukava aastani 2030, puiduenergia koht selles ning energeetikas puidu kasutamist mõjutavad Euroopa Liidu õigusaktid.

Kokkuvõtvalt tähendab selline kiire hinnatõus seda, et nõudlus energiapuidu järele seilab kiires kasvutempos. Ka praegu ollakse metsasektoris seda meelt, et edaspidigi on küttepuidu ja üldse puidu hinda kõige enam määrav tegur jätkuv nõudluse üleüldine kasv.

Keskkonnaminister Siim Kiisler on seda meelt, et Eesti ei saa üleilmsel turul suurt kaaasa rääkida, küll mõjutavad meie puidusektorit rahvusvahelised kokkulepped, samuti Euroopa Liidu õigusaktid.

Siim Kiisler, kes on ametis ka ÜRO Keskkonnaassamblee presidendina, on kindel, et kogu maailmas mõjutavad puidu kasutamist üha enam ühiselt sõlmitud riikidevahelised kokkulepped. Lisaks arutletakse praegu selle üle, kuidas kasutada järgmise perioodi euroliidu toetusi, selgitas ta, kinnitades, et ka keskkonnavaldkonda need toetused tulevad niikuinii.