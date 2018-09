PUIDUENERGIA SEMINAR | Küttepuidul üha enam tahtjaid, hind tõuseb jõudsalt

„Ei olnud kaugel aeg, kui nii mõneski Eestimaa linnas oleks kaugküttega varustatus võinud katkeda. Metsas sõideti kanuudega, suur osa raidmetest läks traktorite rataste alla täiteks, isegi asfaltteedele ei pääsenud enam metsast tehnikaga ligi ja ka päris külmade saabumise järel tuli jaanuarikuus veel katta vahepeal tekkinud kahjusid, mistõttu normaalselt polnud võimalik tööd teha,” kirjeldas Janar Eelmaa aasta alguse olukorda.

Täna toimub Tallinnas Eesti Erametsakeskuse korraldusel puiduenergeetika seminar, kus teravdatud tähelepanu all Eesti Metsanduse Arengukava aastani 2030, puiduenergia koht selles ning energeetikas puidu kasutamist mõjutavad Euroopa Liidu õigusaktid.

„Nüüd on aeg analüüsida, kas puiduvaakumi tekkimises oli süüdi hakketootjate kesine planeerimisoskus või tõepoolest ettenägematud ilmaolud. Viimast on tegelikult ikka üsna keeruline prognoosida.”

Eelmaa sõnul on Eestis tekkinud n-ö hakke-tõmbekeskused, mis määratlevad ära ka suuremad hakketarbimise keskused. Ta rääkis, et kui veel 2016. aastal toodi Lõuna-Eestisse palju hakkpuitu sisse Lätist ja Eesti tervikuna eksportis seda Põhjamaadesse, siis eelmisel ja tänavusel aastal on hakkpuidu import Lätist peaaegu lakanud, küll on lähiregiooni tarneahelat mõjutanud Valgevenest Lätti ja Leetu saabuv hakkpuit. Eesti, eriti Saaremaa ja Hiiumaa aga müüb energiapuitu küllaltki hoogsalt Soome ja Rootsi.