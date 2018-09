PUIDUENERGIA SEMINAR | Raul Kirjanen leiab, et metsadebatis peab tõstatama maaomandi kasutamise põhiseadusliku õiguse küsimuse

Samas näib Kirjanenile, et praeguses avalikus metsadebatis on maaomanik varju jäänud, kuigi arutletakse just tema omandi üle, mille kasutamiseks peaks just maaomanikul endal olema esimeses järjekorras põhiseaduslik õigus.

Täna toimub Tallinnas Eesti Erametsakeskuse korraldusel puiduenergeetika seminar, kus teravdatud tähelepanu all Eesti Metsanduse Arengukava aastani 2030, puiduenergia koht selles ning energeetikas puidu kasutamist mõjutavad Euroopa Liidu õigusaktid.

MAK 2030 kohta ütles Kirjanen, et kõikide huvigruppide kaasamine on väga tore ja see on vajalik ka ehk mõningase auru väljalaskmiseks. Ta leiab, et väga äärmuslike arvamustega on mingi ühise keele leidmine kõikidel aladel pea võimatu ega usu, et MAK 2030 käigus peaks kindlasti püüdlema kõikides küsimustes konsensuse saavutamise poole. Raul Kirjanen on seisukohal, et teatud huvigruppide eluspüsimiseks ongi vaja konflikti, nendega saab kokku leppida ehk ainult lõunapausi pikkuse, ei enamat.

„Leian siiski, et erametsaomanike häält on nendes aruteludes proportsionaalselt kõige vähem kuulda. Kuigi teda puudutab see protsess sisuliselt kõige rohkem,” rääkis Kirjanen. „Praegu on erametsaomanik saanud ainult uusi koormisi enda õlgadele. Nende lisanduvate kohustuste valguses tuleb võtta küsimuse alla ka eraomandi põhiseaduslik kaitse. Eraomanik panustab juba ka praegu ühiskonna soovidesse, võimaldades läbi igameheõiguse oma maa ja metsa hüvedest osa saada. Oma metsa majandamise võimaldamisega võiks ühiskond talle selle tasuda.”