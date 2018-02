Puiduta elu pole tegelikult võimalik

Vaidlustes, kas metsa raiuda või mitte, küsivad metsamehed raiete vastastelt tihti, kas nood saaksid igapäevaelus puiduta hakkama.

Seetõttu hakkasime tuttavatega kokku lugema, mida nad siis ikkagi kaotaks, kui puidust asju nende elupaigas ei oleks. Väga kiiresti sai selgeks, et erilist vahet linnakorteril ja maamajal selles mõttes ei ole. Puidust on valmistatud enamik hädavajalikest asjadest. Puiduga enamasti ka köetakse – halgudega pliiti-ahju või hakkpuiduga katlamaja.

Pildil oleva maamaja köögis jõudsime järeldusele, et kui kogu puit ära võtta, siis suurt midagi alles ei jääks.

Linnakorteris elava Craig Tislariga püüdsime ruumhaaval kujutleda, mis pärast puidu äravõtmist alles jääks. Kõige vähem kannataks vannituba. Saunaruumi see-eest jääks alles ainult keris ja plekk-kausid.

Raamatutest jääks alles vast vaid selja tugevduseks kasutatud tekstiil ja ajakirjadest metallist klambrid.