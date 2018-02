Puiduturu hinnaülevaade: aina uued rekordid

Paratamatult tekib küsimus, kui kaua sellised hinnad püsivad ja kas on veel kasvuruumi. Kui varem nappis sobivaid lanke, siis nüüd külma saabudes on olukord vastupidine. Tööd on rohkem kui tehnikat ja tegijaid.

Okaspuupalkide hinnad on stabiliseerunud. Viimane kuu enam suurt hinnatõusu kaasa ei toonud.

Möödunud kuu kasvatas lehtpuu jämesortimentide hindu. Eelmise aasta veebruariga võrreldes on hinnakasv väga võimas.

Uskumatuna näib viimastel kuudel paberipuidu hinnakasv. Kui juba tundub, et enam ei ole hinnatõusuks ruumi, lisandub tihumeetrile jälle mõni euro.

Küttepuidu hind on teinud samasuguse uskumatult kiire hinnatõusu nagu paberipuitki.