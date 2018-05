Puiduturu hinnaülevaade: ikka leidub mõni ettevõte, kes paberipuidu hinda tõstab

Okaspuupalkide hinnad on jäänud aprilli tasemele. Lehtpuu jämesortimentidest on ainsana kergelt kallinenud kasepalk. Maikuu näitas, et kui keskmisel hinnal justkui enam kasvuruumi ei ole, siis ikka leidub mõni ettevõte, kes ühe või teise paberipuidu sordi hinda tõstab.