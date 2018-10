PUIDUTURU HINNAÜLEVAADE | Küttepuidu hind pole nii kõrgele varem kunagi tõusnud

Heiki Hepner RUS

Küttepuidu hind on kütteperioodi alguses taas kergelt kasvanud. Tiit Blaat

Tänavune oktoober on nii ilma kui ka puiduturu poolest kuldne. Puidu hinnad on suurepärased, odavnenud on üksnes haavapaberipuit.