Puiduturu hinnaülevaade: sellist hinnatõusu ei osanud pool aastat tagasi uneski näha

Ka ei osanud karta erakordselt rohket vihma ja väga pehmet talve algust. Positiivse majanduskasvu valguses sõlmitud lepingud vajavad täitmist, aga puitu metsast kätte saada on keeruline.

Okaspuupalkide hinnad on viimasel kuul tõusnud 5–7%, mis on väga korralik hinnakasv, arvestades senist hinda, kust see kasv on tulnud.

Korralik hinnakasv on olnud ka kase jämesortimentide osas. Nii mõnigi ettevõte on diferentseerinud väga nüansirohket kasepaku ja -palgi hinnamaatriksit veelgi, mistõttu ühtlustati statistika aluseks võetavate sortimentide valikut.