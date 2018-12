Puupõllul sirgunud jõulupuud lähevad hästi kaubaks ka e-poes

Ettevõtmise eestvedaja Kristjan Sepp ütleb, et kunagine põld saigi kuuski täis istutatud eesmärgiga rajada jõulupuuistandus. Esimesed puud pani ta maha üksteist aastat tagasi ning kulus kaheksa aastat, kuniks need nii-öelda jõuluküpseks said. Sellest ajast saadik ongi Kristjan Sepa Puupõld soovijaid jõulupuudega varustanud.