Rainer Kuuba: kui metsas pole ühtegi kuivanud puud, siis ei ole see terve mets

Kui muidu heidetakse looduskaitseaktivistidele ette nende võhiklikkust metsandust puudutavates küsimustes, siis Rainer Kuuba puhul need ei kehti. Nimelt on Kuuba omal ajal Eesti Maaülikoolis just metsamajanduse eriala lõpetanud ning aastate eest ka Riigi Metsaametis (hilisem RMK) ja Keskkonnainspektsioonis töötanud.

Tema väljaütlemised on argumenteeritud ja kaalutletud ning kõige selle kinnituseks toimetab ka ise oma Võrumaal asuvas metsas enda sõnade järgi.