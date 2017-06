Rainer Vakra: parlament annab valitsusele kohustuse lageraiet piirata

Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees, sotsiaaldemokraat Rainer Vakra nimetas eilset parlamendi arutelu metsaseaduse muudatuste üle ajalooliseks, sest seadusandja nõustus keskkonnakomisjoni ettepanekuga anda vabariigi valitsusele õigus piirata lageraiet.

„Minu jaoks pole see valitsuse võimalus või õigus, aga selgesõnaline kohustus kaitsta Eesti metsa olukorras, kus on põhjendatud alus arvata, et raiemaht ületab metsa juurdekasvu,“ ütles Vakra.

„Kui mullu sügisel kirjutasime praeguse valitsusliidu koalitsioonileppe keskkonna-teemalisse peatükki, et metsanduse raiemahud ei tohi olla suuremad kui Eesti metsa juurdekasv, arvasid paljud, et see jääbki deklaratiivseks lubaduseks. Tänane hääletus Riigikogus aga tõestas, et meil oli tõsi taga ja suudame oma metsa arutu lageraie eest kaitsta,“ kinnitas Rainer Vakra.