Reedel selgub, kes on tänavu Eesti parimad metsamehed

Juunikuu viimasel päeval kogunevad sajad metsandustöötajad Luua metsanduskooli, et välja selgitada parimate kutseoskustega metsamehed.

Parimaid metsamehi on kutsevõistlustel välja selgitatud juba pea poolsada aastat. Elanud üle kõik poliitilised suundumused ja muutused ühiskonnas, kannavad metsmeeste kutsevõistlused nüüd austavat tiitlit – Eesti kõige vanemad järjepidevalt kestnud kutsevõistlused.

Sel reedel on Luua metsanduskooli territooriumil toimuvatel võistlustel kavas kümme ala, suurem osa neist on seotud otseselt metsameeste igapäevatööga.

„Otse metsast“ on sellised alad nagu metsakasvatajate mitmevõistlus, noorendike hooldajate mõõduvõtt, metsamasinate (harvester ja forvarder) juhtide võistlused ja stendivõistlus, mis sisaldab endas kahte raiespordi ala – saeketi vahetust ning kombineeritud järkamist. „Otse metsast“ on ka jahimeeste mitmevõistlus (pärisjahti siiski ei peeta, osalejatel tuleb läbida orienteerumisrada ja lahendada seal mitmesuguseid jahindusalaseid ülesandeid) ning laskmine.

Veidi vähem on metsandusega seotud spordivõistlused - mälumäng, orienteerumine ja võistkondlik võrkpall.

Võrreldes algusaastatega on oluliselt laienenud kutsevõistlustel osalejate ring. Kui aastaid seostati metsameeste kutsevõistlusi eelkõige RMKga, siis ajapikku on lisandunud osalised ka erinevatest koolidest, metsandusega seotud ametitest (oma võistkond on olnud väljas näiteks keskkonnaametist) ja erametsandusest. Ka eelolevatele võistlustele oodatakse osalejaid erinevatest metsandusorganisatsioonidest ja -ettevõtetest.

49. metsandustöötajate kutsevõistlusi korraldab Luua metsanduskool koos metsateenijate ühingu ning teiste erialaorganisatsioonidega.