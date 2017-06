Riigikogus on täna kõne all Eesti puidutööstuse tulevik

Riigikogu konverentsisaalis on täna keskkonnakomisjoni ning Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu konverents „Pilk puidutööstuse tulevikku“. Koos sellega avatakse ka teemakohane näitus.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on metsandusega seotud probleemid kerkinud aktuaalselt päevakorda eriti viimasel ajal seoses metsaraie mahtude ja looduskaitsega. „Peame järgima nn talupojatarkust ja tagama Eesti metsades loodusliku tasakaalu ja jätkusuutliku majandamise,“ ütles Vakra. Ta toonitas, et metsapoliitika suuna ja poliitika peaks Eesti lähiaastatel kindlasti paika saama. Vakra sõnul on tõsiasi see, et tulevikus tuleb metsa majandada aina nutikamalt - lisaks metsamaterjalile tuleb rohkem tähelepanu pöörata puhastele loodussaadustele - näiteks sisendina ravimtööstusesse või ökotoodete tootmisesse.

Majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk tõi esile metsamajanduse kui Eesti tähtsa majandusharu. „Metsatööstus vajab oma tegevuse kavandamisel ja arendamisel kindlustunnet. Seepärast on vaja reegleid, kuid peame arvestama metsamajanduse küsimuses paindlikku lähenemist,“ ütles Kokk.

Tänasel konverentsil on kavas debatt teemal “Eesti metsa-ja puidutööstuse roll regionaalse arengu vedajana täna ja homme”, millest võtavad osa keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra, majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk, EMPLi juhatuse esimees Marek Kase, planeeritava puidurafineerimistehase esindaja Margus Kohava ja Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi. Sektori tegevusest annab ülevaate EMPLi tegevjuht Henrik Välja.

Konverentsil teevad ettekande lisaks Soome metsaliidu juhile Anders Portinile ja biomajanduse uuringute juhtivale Rootsi eksperdile Peter Axegårdile ka Eestisse plaanitava unikaalse puidurafineerimistehase esindaja Margus Kohava, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi ja Rahandusministeeriumi puitehitiste töögrupi juht Peter Pääso.

Konverentsist on ka veebiülekanne.