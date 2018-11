Riigimets annab turule materjali ka siis, kui hinnad on madalad ja eraomanik ei raiu

RMK Lääne-Harju metskonna metsaülem Jürgen Kusmin on seisukohal, et Eesti mullastik on suuremas osas metsakasvatuseks mõeldud aladel sedavõrd viljakas, et palgipuid välja võttes ja teise rinde alusmetsa kasvama jättes ei saa sealt õigupoolest mingit juurdekasvu. Püsti jäetud suured puud kasvavad edasi, noor mets nende alt aga napi valguse ja juurkonkurentsi tõttu kasvama ei pääse.