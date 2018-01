Riigimetsast toodi neil pühadel 10 100 jõulukuuske

Eesti inimesed tõid vaatamata lumise jõuluilma puudumisele lõppenud pühadeks riigimetsast 10 100 jõulukuuske.

RMK peametsaülema Andres Sepa sõnul on heameel, et Eesti inimestele on saanud ilusaks traditsiooniks minna jõulude ajal meie kõigi ühisesse riigimetsa, koos perega jõulukuuske otsima. „Lisaks lähedastega koosveedetud ajale pakuvad sellised metsaretked lastele põnevat kuuseotsimist ja vanematele aktiivset arutelu valitud puu võimaluste üle suureks metsapuuks kasvada. Seetõttu me soovimegi alati rõhutada, et igalt poolt ei tohi kuuske omale koju viia. RMK jätkab sellise ilusa, elamusi pakkuva jõulutraditsiooniga ka järgnevatel aastatel,“ rääkis Sepp.

Traditsiooniliselt käidi riigimetsas jõulukuuse järel enim jõululaupäeval ja sellele eelnenud päevadel, kuid kuuski hakati tooma juba detsembri algusest. Kõige rohkem osteti ka tänavu 1-2-meetriseid kuuski, mis moodustasid enam kui poole ostetud kuuskedest. Ligi 80% kuuseostudest tehti mobiilimaksega.

Igal aastal viib RMK jõulukuuski kingituseks ka asenduskodudele üle Eesti. Sel aastal viisid RMK töötajad asenduskodudesse üle 60 kuuse.

Kuuse toomine riigimetsast on üles ehitatud usaldusele, ent metsaskäijaid kontrollivad Keskkonnainspektsiooni ja RMK töötajad. Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõuniku Leili Tuule sõnul ei tuvastatud metsas kontrollkäike tehes ka tänavu rikkumisi.

Traditsiooni kohaselt viiakse jõulupuu toast välja 6. jaanuaril kolmekuninga päeval. Et jõulupuu ei satuks prügikasti kõrvale vedelema, vaid saaks väärikaks tuleskulptuuriks, on suuremad linnad organiseerinud kuuskede kogumispunktid, kuhu saab kuuski tasuta ära anda.

RMK pakub riigimetsast kuusetoomise võimalust alates aastast 2008. Eelmisel aastal toodi riigimetsast rekordilised 11 500 kuuske. Jõulukuuski tohib raiuda vaid sealt, kus neil ei ole lootust suureks kasvada: teede ja kraavide servadest, liinide ja vana metsa alt. Õige kuusekoha leidmine ja selle eest tasumine on tehtud lihtsaks RMK kodulehel oleva kaardi ning RMK mobiilirakenduse abil. Mobiilirakendus näitab, kus asub riigimets, võimaldab tuvastada oma asukoha ja sobiva jõulukuuse eest tasuda.