RMK juhatuse esimehena jätkab Aigar Kallas

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu otsustas eile Aigar Kallase jätkamise RMK juhatuse esimehena.

Avalikule konkursile RMK juhatuse esimehe leidmiseks laekus üks avaldus.

Kallas oli RMK peadirektor aastatel 2002-2003 ja RMK juhatuse esimehena on ta ametis olnud alates 1. novembrist 2007. Kuna RMK juhatuse esimehe volitused kestavad vastavalt metsaseadusele viis aastat, valis RMK nõukogu Kallase tagasi juhatuse esimeheks ka 2012. aastal.

Kallas on lõpetanud põllumajandusülikooli metsamajanduse eriala ja saanud magistrikraadi keskkonnaökonoomikas California Ülikoolist.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30 protsenti kogu Eestimaast, seal asub 45 protsenti Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja.