RMK kutsub selgi aastal jõulupuud metsast ise tooma

RMK peametsaülema Andres Sepa sõnul ei tasu peljata, et jõulupuu metsast koju toomisega metsale midagi halba tehakse ning eelistada seetõttu keskkonnale kahjulikku plastmassist kuuske.

„Kui kuusk on valitud õigest kohast, siis võetaksegi puu, millel ei ole niikuinii võimalust suureks kasvada. Ta kas raiutakse kraavide või elektriliinide puhastamise käigus või jääb kiduma vana metsa alla. Pakkugem siis neile kuuskedele võimalust rõõmustada meid ja meie lähedasi rahulikul jõuluajal. Ühine kuuseotsing on ka hea võimalus saada endale punased põsed ja tunda rõõmu koosveedetud ajast ning kogemuse, et meie kõigi ühine mets on heades kätes,“ rääkis Sepp.

Kuusetoomise muudab lihtsaks RMK koduleht või mobiilirakendus, mille abil on kerge tuvastada riigimetsa asukoht, tutvuda juhistega ning puu eest tasuda. Täpsed juhised, riigimetsa kaardi ja muu olulise kohta saab teavet aadressil www.rmk.ee/kuuseke.

Enne metsa minekut tuleks tutvuda riigimetsade kaardiga RMK kodulehel või mobiilirakenduses ning teha endale selgeks, kus asub riigimets. Erametsast ega kaitsealadelt kuuske võtta ei tohi. Nutitelefonide kasutajad saavad RMK mobiilirakenduse abil metsas olles kindlaks teha, et asuvad ikka riigimetsas, kus puuduvad looduskaitselised piirangud ning kust võib kuuske võtta.

Metsas olles tuleb kindlasti järgida kuusetoomise reegleid. Jõulupuu võib võtta sealt, kus tal pole lootust suureks kasvada - teede ja kraavide servadest, liinide ja vana metsa alt. Kindlasti ei tohi kuuski raiuda metsanoorendikest, kuhu nad on inimeste poolt istutatud. Metsanoorendiku tunneb ära selle järgi, et puud on korrapäraselt istutatud ja hooldatud ning enamasti ühekõrgused.