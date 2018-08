RMK paneb enampakkumisele 40 mittevajalikku maatükki, et saada raha looduskaitsealuste maade ostmiseks

28. augustil toimuva avaliku enampakkumise alghind on kokku 1,1 miljonit eurot. Müüki pannakse 40 maatükki üle Eesti kogupindalaga 409 hektarit.

Enampakkumisel osalemise tingimused, võõrandatavad kinnisasjad koos alghindade ja muu infoga leiab RMK veebilehelt ja avaldatakse hiljemalt kaks nädalat enne enampakkumise toimumist väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Riigikogu andis RMK-le õiguse osta looduskaitsealuseid maid 2017. aasta jaanuaris, maade omandamiseks vajaliku katteallika leidmiseks müüb RMK maatükke, mis ei ole riigimetsa majandamiseks vajalikud.

Maatükid, millel ei ole praegu ja ei saa ka tulevikus RMK jaoks väga suurt väärtust olema, kaardistati 2017. aastal riigimetsas läbi viidud inventuuri käigus. Need on näiteks muust riigimaast eraldatud üksikud maatükid, hoonestatud kinnistute vahel asuvad maatükid, ligipääsuta maatükid ja ka RMK hallata olev põllumajanduslik maa.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.

Enampakkumisel osalemiseks peab pakkumised esitama või saatma postiga kirjalikult, 28.08.2018. a hiljemalt kella 11.00-ks aadressil RMK Tallinna kontor, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.