Sõnasõda MAK 2030 ümber. Mis toimub metsanduse arengukava töögruppides tegelikult?

„Õnneks meil veel mõned salvestised, kus kuulda, mis jutt töörühmades käib ja mida puidutöösturid räägivad,” märgib Vainu. „Näiteks ökoloogia töörühmas olevat puidutööstur Asko Lõhmust räigelt sõimanud ja peaaegu kallale läinud, mingid naised läksid vahele. Linda-Maril soovitati lugema õppida ja muid mõnitusi on toimunud.”

EMA esindaja Linda-Mari Väli kirjutab sotsiaalmeedias: „Avalikkuse ees räägitakse ühiskondlikkust kokkuleppest, aga tegelikkuses näib hoopis, nagu üritataks luua mingit näilist kokkulepet, aga kusagil oleksid asjad tegelikult juba kokku lepitud ning paraku just intensiivsema raiumise poole.”

Ka Eestimaa Looduse Fondi (ELF) esindajale Tarmo Tüürile jääb arusaamatuks, miks KKM soovib jätta lahtiseks ja häguseks sellised küsimused nagu ühiskondliku kokkuleppe saavutamine, tulevikustsenaariumide koostamine ja võrdlemine või säästva metsanduse põhimõttest lähtumine.

„Kurvastusega pean nentima, et MAK 2030 tööprotokollid rõkkavad lausa uskumatust "koostööst" kõigi osapoolte vahel, aga lindistused mille põhjal ilusad protokollid valmis kirjutatakse kustutakse peale protokolli valmimist,” kirjutab EMA aktivist Mati Sepp. „Minu kogemused MAKis on olnud äärmiselt silmiavavad ja mõistan, et kui Eesti Metsa Abiks poleks protsessist osa võtnud, oleks tegu olnud puidutööstuste lõikuspeoga Eesti metsade kallal.”

EMA liikmed kinnitavad, et 14. juunil ähvardasid EMPLi liikmed arutelult lahkuda, kui EMAl võimaldatakse töögruppides osaleda nelja liikmega. Toona olla keskkonnaministeeriumi töötajad puidutöösturid suutunud n-ö maha rahustada, aga näib, et protsess on täis pingeid, mis tihtipeale tagatubades kuhjuvad ning siis etteheidetest kubisevate pressiteadete kujul avalikkuse ette jõuavad.

Tööstuse eesmärk: säilitada Eesti metsad ka tulevastele põlvedele

MAK 2030 töös osalenud EMPLi juhatuse liige Tõnu Ehrpais ütleb, et eespool räägitud vahejuhtumite puhul oli tegu protseduurilise vaidlusega.

„Me ei olnud nõus EMA grupi poolt koosolekule juurde toodud inimesi lisama töörühma alalisteks liikmeteks, sest töörühma liikmed on minister oma käskkirjaga kinnitanud ja seda nimekirja ei saa käigu pealt muuta,” märgib Ehrpais. „Olime aga nõus sellega, et nad lisati asekantsler Marku Lampi ekspertidena.”

Tõnu Ehrpais kinnitab, et suures plaanis on EMPLil EMAga sama eesmärk – tagada, et meie lastel ning lastelastel oleksid tugevad ja terved metsad.

Erinevalt puidutöösturite lakoonilisest ja n-ö poliitkorrektsest vastusest andis keskkonnaministeerium Maalehe pärimise peale pika ja põhjaliku vastuse, mille siinkohal ära toome.

Kogunenud pinged keevad kergesti üle ääre

Ministeerium möönab, et metsanduse arengukava aastateks 2021–2030 ette valmistamine on huvide ja (eri)meelsuste paljususe tõttu ühelt poolt väga keeruline, teisalt ka väga tundlik protsess.

„Protsessis on osalemas üle poolesaja eksperdi, kellel kõigil on oma tõde sellest, millised on metsanduse kõige prioriteetsemad probleemid ning kuidas neid tuleks lahendada. Ministeerium peab kõige olulisemaks leida nende (eri)arvamuste seast ühisosa, arvestades sealjuures võimalikult laiapõhjaliselt kõikide valdkondade – ökoloogia, kultuur, majandus, sotsiaal – ekspertide hinnangute ja ettepanekutega. Niivõrd tuliste arutelude juures on loomulik, et kohati võivad ka emotsioonid üle kuumeneda ja konfliktid on kerged tulema.

Niisiis ongi juhtunud, et vaatamata püüdlustele hoida igal kohtumisel töörahu ning produktiivset töörütmi, on tekkinud ka olukordi, kus töörühma liikmetel on tekkinud niivõrd teravad erimeelsusi, et õhkkond on muutunud üsna pingeliseks. Kuni sinnamaani välja, et mõned töörühma liikmed on käinud välja, et juhul, kui nende soovi järgi ei talitata, ei soovi nad töörühmas osalemist jätkata. Siinjuures ei ole keskkonnaministeeriumile Eesti Metsa- ja Puidutööstusliidult sellist sõnumit laekunud.

Õnneks oleme saanud need pinged maandada ja leidnud üksmeelele, nii et MAK2030 algatamise töörühmas on siiski tööd jätkanud nii kõik ökoloogia kui ka teiste valdkondade eksperdid ja rahva hääle edasi kandjad.

Kokku saavad Eesti metsanduse ilu ja valu

Vaatamata kohati pingeliseks kujunenud kohtumistele näeme siiski, et osapooled on enamasti (ligi 90% ulatuses) jõudnud ühisele arusaamisele metsanduses lahendamist vajavates probleemides ning nende prioriteetsuses. See on nõudnud kõigilt osapooltelt suurt pingutust, empaatiat ja üksteisemõistmist ning kannatlikkust, kuid see on ühise suure eesmärgi nimel kindlasti end ära tasunud.