Suurimaks metsaistikute kasvatajaks pürgiv ettevõte avas Tartumaal uued kasvuhooned

Tartumaal Elva vallas Suur-Rakke külas pidulikult avatud kaks suur-kasvuhoonet annavad aastas ligi miljon metsaistikut, pakkudes leevendust kodumaiste metsaistikute põuale.

Metsamajandusettevõtte Eesti Metsameistri kasvuhoonetes kasvavad peamiselt kuuse- ja kaseistikuid, aga ka harilik mänd, sanglepp ning arukask. Ettevõtte juhatuse liikme Mart-Sander Mõtsi sõnul on nõudlus istikute järele juba praegu väga suur ja järjekorrad taimedele pikad.

“Täna müüakse suur osa Eestis kasvatatud istikutest RMK-le ja istikute vähene tootmine on jätnud erametsaomanikud raskete valikute ette,” viitas Mõts.

Kirjeldatud olukorras metsaomanik kas loobub metsauuendamisest istikute nappuse ja raske kättesaadavuse tõttu või ostab metsataimed Lätist või Leedust.

“Viimase puhul on ostuprotsess logistiliselt keeruline ning puudub garantii istikute kvaliteedi osas,” ütles juhatuse liige.

Ettevõtte sõnul vajavad metsad aina enam kodumaiseid istikuid, et olla kaitstud välismaiste puuhaiguste eest ning et lõppeks rohke importistikute kasutamine.

“Keskkonnaministeerium on ka oma analüüsis viidanud, et Eestis on puudu vähemalt 3 miljonit metsataime, mida igal aastal metsauuendamisel vaja on,” kirjeldas Mõts.