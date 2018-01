Tabamatud ärikad üritavad muhulastelt metsa kätte saada

Mõned kilomeetrid Liivalt, Kapi külas asuv teeäärne 2,5 ha Riida-nimeline maalapp on nii ahvatlev, et üliaktiivne metsaostja hakkab maaomanikele vaikselt ebameeldivaks muutuma.

Juba enam kui pool aastat ei aktsepteerivat ta perenaise Heli Maisalu eitavat vastust, võttes seejärel sihikule tütar Hety Huumi. “Et äkki ma ikka räägiks emaga ja mõjutaks teda metsa müüma,” kõneles ostjaga kimpus Hety.

Korduvaid helistajaid on kaks – end Jüri Asariks nimetanud mees, kes väidab, et tal on Heli Maisalu maaga ühine piir, ning helistanud on ka keegi Annika, kes on pikema jututa tahtnud kohe hinnapakkumise esitada.

Esindavat nad naaberkinnistu, Uue-Männiku omanikku, vähemalt nõnda on helistaja emale-tütrele väitnud.

