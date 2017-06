Teadlased: riigil pole plaani, kuidas tselluloositehase ehitamise korral metsa majandada

Eesti puidu väärindamine on teretulnud, kuid praeguste pealiskaudsete andmete põhjal tehtud analüüside põhjal on küsitav, kas Emajõgi kannaks välja tehasest tuleva lisareostuse. Paistab ka, et riigil pole plaani, kuidas majandada metsa siis, kui Tartumaal on ettevõte, kes on valmis ära ostma kõik Eesti ekspordiks mineva puidu. Tselluloositehase mõjude üle veele ja metsale arutlesid Teaduste Akadeemia seminaril Tartu teadlased.

Kohalikele on hingelähedasem mure raiemahud, sest puidurafineerimistehas väärindaks Läti kõrval eeskätt Eesti puitu, kirjutab portaal Novaator.

Eesti maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi vanemteadur Raul Rosenvald selgitas, et sel teemal on keeruline sõna võtta nii tehase kui ka üldise metsanduspoliitika vaatenurgast. Tema sõnul puudub Eestil täpne ülevaade, millised on pikas perspektiivis meie metsad. Praegu on kaitsealade pindala suurenenud ja see tähendab, et puidunäitajad on heas seisus.

Probleem on aga selles, et säästva metsanduse eesmärkide täitmine on juhuslik. Raiemahte kajastatakse kaht erinevat moodi: tagavara säilitamisest ja küpse metsa raiumisest lähtuvalt. Seega kerkib tehase jaoks juba üks uus probleem. Kui palju on neil tulevikus Eestis puitu kasutada?

