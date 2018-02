Mart oli raamatu koostanud täiesti isa teadmata tema enda eelmisel kümnendil üles tähendatud mälestuste põhjal. Sünnipäevaraamatusse mahtus neist umbes pool.

Saladust õnnestus Mardil isa ees hästi pidada, vaatamata sellele, et ta mitmeid isa mälestustes esinevaid nimesid ja fakte temaga üha täpsustas.

“Uuris ja täpsustas ja mina mõtlesin, et miks ta seda küsib, kuid Mart vastas, et ta on puhkusel ja loeb neid mälestusi,” muheleb Ülo.

Sünnipäevaraamatusse ehk mälestusteraamatu esimesse versiooni on mahtunud Ülo meenutusi lapsepõlvest, tööaastatest, sealhulgas Suure-Jaani metsamajandis, mis mehele endale kõige rohkem meeltmööda aeg, ning jahimehejutte. Samuti hulganisti pajatusi inimestest, kellega Ülo oma pika elu jooksul on kokku puutunud.