Tselluloosihiid ostis Lätis hiiglasliku koguse metsa

Tegemist on Baltimaade mõistes hiigeltehinguga. Selle käigus vahetab omanikku Bergvik Skog Latvia valduses olnud 111 081 hektarit maad, millest metsamaad on 79 777 ha, põllumaad 17 685 ha ja muud maad 13 619 ha. Tehingu hind on 324 miljonit eurot ning arvestuslikult omandas Störa Lätimaa metsadest üle 10 miljoni tihumeetri puitu. Kuna tegemist on maailma suurima tselluloositootjaga, pole pikalt tarvis mõelda, kuhu suur osa sellest puidust varem või hiljem siirdub.

Södra kindlustab oma toorainebaasi

Eesti metsandusringkondades juba arutatakse, milline metsahaldusfirma siinmail võiks Södra omandusse siirduda. Ikka selleks, et ka Eesti metsadest Põhjamaade tselluloosikateldesse võimalikult palju puitu saaks vedada. Kui arvestada, et Bergvik Skogi metsakinnistud asuvad suures osas Ida-Lätis, kust sadamatesse vedu kauge ja kallis, liigub mõte tahes tahtmata sellele, kas mitte sinnakanti poleks mõttekas eraldi tselluloositehas ehitada.

Suurosalust Bergvik Skog ABs omab metsanduskontsern Stora Enso OYJ, millele kuulub ettevõtte aktsiatest 49,8%. Nii oligi Bergvik Skog Lätis sisuliselt Stora Ensole kuuluvate metsade haldaja. Otseselt kasumina teenis viimane tehingult 47 mln eurot.

Nii suure koguse metsade omandamine üleilmselt suurimale tselluloositootjale tähendab ilmselgelt seda, et Lätist hakkab veelgi enam puitmaterjali töötlemata üle piiri Põhjamaadesse liikuma. Teatavasti ihus osale sellest puidust hammast ka Eestisse kavandatud tselluloositehase äriidee.