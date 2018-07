Turg soosib metsaomanikku, hinnad on head ja nõudlus suur

Metsaomaniku ja Arved Viirlaiu Põhja-Eesti metsaühistu Järvamaa piirkonna kontaktisiku Mikk Vakkumi hinnangul tähendab see valivuse osas seda, et ostjad määravad materjali praaki senisest vähem. “Me pole ju üleöö hakanud paremaid metsi raiuma,” lausub ta, tõdedes, et asi on ikka selles, et puit on nõutud kaup ja ostja ei saa ülearu nõudlik olla.