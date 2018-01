Välismaa metsakaja

Lendorav on Soomes erakordselt arvukas liik. 2006. aastal hinnati Soomes elavat 286 000 lendoravat.

Soome suurimaks peetav uus puiduterminal Kemijärvil on Kemijärvi ühismetsa tegevjuhi Kari Välikanka arvates osutunud kitsaks.

Norra ehitusfirma Moelven ehitab 80 meetri kõrgust korrusmaja.

Keskkonnaorganisatsiooni värske ohustatuse hinnangu järgi on maailma umbes 10 000 linnuliigist loetud ohustatud liikideks 1469.

FSC peaassambleel toimunud koosolekul tõusis üheks tähtsamaks teemaks väikemetsaomanike mets.

Island on võimeline pakkuma kodumaist jõulukuuske ainult igale viiendale jõulukuuse ostjale.

Sel aastal suureneb Soomes ulukihooldusmaks kuuelt eurolt 39 eurole.

Taanis on jälle lubatud pidada jahti jahikullidega, mis keelati ära 50 aastat tagasi.