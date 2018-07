VIDEO | Hendrik Relve õpetab märkama: mis juhtub metsaga pärast lageraiet?

"See paik on mulle siin oluline, see on otse minu kodu kõrval - mõnikümmend meetrit. Ühel õhtul ligi kümme aastat tagasi kuulsin selles suures põlismännikul masinate müra ja pimeduses nägin ja Harvesteride prožektorite valgusvihke. Siis oli selge, et siin on toimub metsa mahavõtmine," räägib looduse- ja kirjamees Hendrik Relve.

Relve sõnul oli vana tuttava männiku mahavõtmine kurb. "See männik oli saja aastane ja nüüd korraga oli ta maas... Nüüd kus olen elanud siin kõrval, olen näinud selle langi arengulugu ja sellest tahaksingi rääkida." Vaata videost! Loe ja vaata suurt lugu siit!