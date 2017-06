Viimased päevad parima metsamajandaja tiitlile kandideerimiseks

Eelmise aasta parimaks metsa- majandajaks tunnistatud Rain Ajaotsa kuuse- noorendik Nissi mail. Ka selline noorendik on mets, kuigi vaid mõne aasta vanune. Ja väärib hoolt, et sest millagi suur (palgi) mets kasvaks.

Veel täna ja homme saab esitada avaldusi, kandideerimaks Eesti Erametsaliidu ja Erametsakeskuse korraldatavale parima metsamajandaja konkursile.

Tänavu 24. korda toimuva parimate metsamajandajate konkursi eesmärk on leida ja tunnustada metsaomanikke, kes oma metsast hoolivad ja seda jätkusuutlikult majandavad. Konkursile oodatakse kõiki metsaomanikke ning osalemisel pole tähtis metsa majandamise juriidiline vorm. Oluline on, et metsa majandatakse hästi.