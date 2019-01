2018. aastal sai Eesti kaks uut linnuliiki – kääpakotka ja veisehaigru

Läti ehk kõige tähelepanuväärsem vaatlus on hilissügisel Liepājast leitud kaeluspapagoi. See Euroopasse sissetoodud liik on selgelt põhja poole levimas ning on vaid aja küsimus, millal esimesi linde ka Eestis nähakse. Lõunanaabritel oli siiski ka looduslikuma päritoluga haruldusi – kõrbetäks (3. vaatlus), sinisaba (2. ja 3. vaatlus) ja kõnnu-pääsujooksur (2. vaatlus).

Tarvo Valkeri koostatud pikemat kokkuvõtet saab lugeda linnuvaatlejate klubi Estbirding kodulehelt, lõppenud aasta linnuvaatlusi näeb eElurikkuse andmebaasist.