Alanud aasta lind on öösorr ehk päevapetis, lehmalüpsja või kaeratsura

Öine märkamatu putukapüüdja

Tarvo Valker



Videvikusolist öösorri kõrisevat laulu omistatakse mõnikord konnale.Öösorr on männikute ja puisrabade lind. Päevasel ajal lamab öösorr vertikaalselt mõnel puuoksal. Pruunikirju lind sulandub seejuures puu kooremustritega ideaalselt ühte.Aktiivseks muutuvad öösorrid veidi pärast päikeseloojangut. Siis hakkab männimetsast kostuma valju sorinat, mida võidakse katkematult esitada enam kui minuti. Oma öise eluviisi ja omapärase lauluhääle tõttu on rahvasuu omistanud öösorrile õige ohtralt rahvapäraseid nimetusi. Üks levinumaid on “lehmalüpsja”, kuid eesti keeles on kokku teada vähemalt 80 öösorri rahvapärast nimetust.Samal ajal hakkavad öösorrid ka ringi lendama, et püüda söögiks putukaid. Kuigi linnu nokk on väga väike, kompenseerib seda erakordselt suur suu. See toimib otsekui kahvana, võimaldades öösorridel lendavaid putukaid (valdavalt ööliblikaid) otse õhust haarata.Huvitavad on ka öösorri pesitsuskombed. Ta muneb oma kaks muna otse maapinnale, tegemata seejuures selleks pesa. Nii on munad kergesti kättesaadavad röövloomadele. Ohu korral võivad munade asukohta ka vahetada.