Algas talude registreerimine avatud talude päevale

„Mul on hea meel, et avatud talude päev on nii populaarseks kujunenud. See näitab, et selline üritus on eestlastele vajalik," sõnas maaeluminister Tarmo Tamm. "Paljud tunnevad puudust kohaliku toidu ostmise võimalusest ning ei aimagi, et läheduses on mitu talu, kes seda pakuvad. Sama lugu on ka paljude muude toodete ja teenustega. Et maaelu säiliks ja areneks, tuleb linna- ja maainimesed omavahel kokku viia ning avatud talude päev on selleks ideaalne võimalus. Seega kutsun kõiki huvitatud talusid, põllumajandustootmisi ja maaettevõtteid end aegsasti kirja panema."

Ka Eestimaa Talupidajate Keskliit tunnustab Maaeluministeeriumit järjepidevuse eest ürituse korraldamisel.

"Meie jaoks on oluline, et talunikele on loodud võimalused näidata oma tootmist ja tegevusi ning selle abil ka teatud moel murda müüte, mis maaeluga paratamatult kaasas käivad. Julgustame kõiki talusid oma uksi avama. Oleme organisatsioonina teile toeks,“ lubas ETKLi tegevjuht Kerli Ats.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo sõnul on avatud talude päev hea viis Eesti inimesi harida ja näidata neile, millest ühe põllumehe tööpäev koosneb.

„Loodetavasti leidub ka sel aastal rohkelt põllumehi, kes on valmis oma külalistele selgitama, kuidas kasvatatakse vilja ja karja ning miks tuleb põldudel tõrjuda kahjureid või taimehaigusi," ütles Tõnissoo.

Avatud talude päeval osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine hiljemalt 1. mail registreerida avatud talude veebilehel www.avatudtalud.ee/et/talule, kust leiab ka kõik vajaliku informatsiooni.