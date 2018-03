Anna teada esimestest saabunud rändlindudest!

Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) kutsub kõiki loodushuvilisi üles teada andma esimestest saabunud rändlindudest.

Andmeid kogutakse EOÜ ornitofenoloogiliste vaatluste projekti raames, kus jälgitakse 35 tavalisema linnuliigi kevadisi saabumisaegu. Varajastest saabujatest on oodatud näiteks kiivitaja, põldlõokese, valge-toonekure ja metsvindi vaatlused.

Praeguseks on nähtud esimesi rändlinde peamiselt Lääne-Eestis, kuid üksikuid vaatlusi on tehtud ka sisemaal. Kohatud on juba selliseid rändlinde nagu põldlõoke, kiivitaja, õõnetuvi, hallhani, kuldnokk ja sookurg. Rändlindude saabumist saab jälgida kogu kevade edenedes alates märtsist kuni maikuuni.

Oluline on üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, kohatud liigid, isendite arv ja tegevus, võimalusel ka sugu ja vanus. Eriti oodatud on andmed Rapla-, Järva-, Jõgeva- ja Põlvamaalt, kust eelmisel aastal kogunes linnuvaatlusi kõige vähem.

Vaatlused tuleks saata aadressile feno@eoy.ee või sisestada PlutoFi linnuvaatluste andmebaasi.

Eestis on tehtud ornitofenoloogilisi vaatlusi alates 1922. aastast ja tegemist on ühe pikima traditsiooniga linnuvaatlusprojektiga. Kevadiste saabujate kohta andmete kogumisest saavad osa võtta kõik loodushuvilised.

Lisainfo:

Varasemate aastate EOÜ fenoloogiliste vaatluste kokkuvõtted

PlutoFi andmebaasi kasutusjuhend (alla laetav)

Eesti linnuvaatluste andmebaas