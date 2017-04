Arvutifirma hakkab taaskasutama ookeanist korjatud plastikut

Dell võtab esimese tehnoloogiafirmana maailmas kasutusele ookeanidest korjatud plastikust pakendid, mis on osa ettevõtte suuremast taaskasutusprogrammist.

Täpsemini kasutatakse ookeanidest ning randadest korjatud plastikut Delli uue XPS 13 kaks ühes sülearvuti pakendamiseks. 2017. aastal peaks antud pilootprogramm vältima 7,2 tonni plastiku sattumist ookeanidesse. Et olla kindel, et plastik uuesti ookeani ei satuks, töödeldakse seda HDPE plastikuks, mis on lihtsasti taaskasutatav enamikes taaskasutuskettides. Kogu pakendist on taaskasutatav lausa 93 protsenti.

Ookeanidest korjatud plastiku töötlemine on jaotatud osadeks: Delli partnerettevõtted korjavad kokku plastikut nii ookeanidest kui ka randadest. Seejärel töödeldakse plastikut ning lisatakse sellele ka teisi taaskasutusse tulevaid plastikusorte, et moodustada mainitud HDPE plastik. Viimaks moodustatakse materjalist pakend, millega tooteid juba klientideni toimetada.

Uutesse taaskasutatud ookeaniplastikust pakenditesse pakitud Dell XPS 13 kaks ühes sülearvuteid hakatakse tarnima alates 30. aprillist.

Dell on ka varem erinevaid taaskasutuslahendusi rakendanud. Alates 2008. aastast on ettevõte kasutanud taaskasutatud plastikut enda arvutites ning juba käesoleva aasta jaanuaris jõudis ettevõte 2020. aastaks seatud eesmärgini, milleks oli kasutada 22 miljonit kilogrammi taaskasutatud materjale enda toodetes. Firma üldiseks eesmärgiks on luua ringlev süsteem, kus teistest valdkondadest üle jäänud materjale saaks kasutada Delli seadmetes.