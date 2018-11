Biometaan mootorikütusena saab Eestis toetuste toel võidukäigule asuda

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) biogaasi valdkonna peaspetsialist Liisa Ruuder märkis biometaani turul viimase poolaasta jooskul toimunud arenguid tutvustades, et ära on lahendatud nn muna ja kana probleem – tootmisüksused Lääne-Virumaal Kundas ja Viljandimaal Koksveres on olemas, tänu sellele on turul olemas ka konkreetne kogus rohegaasi ja ka tanklavõrgustik koos tarbijaskonnaga üha areneb.

Sel aastal aprillist oktoobrini on Eestis toodetud biometaani 28 882 MWh, kusjuures see kõik on ära tarbitud transpordisektoris. Kundas Estonian Celli reoveesettest toodab Greengas Energy aastas 6–7 mln m3 biometaani, Kõo Agro farmide juures Koksveres on OÜ Biometaan aastane rohegaasi tootmismaht 1,5 mln m3. Seal on tooraineks põllumajanduse jäätmed – valdavalt sõnnik ja biomass.

MKM soovib Ruuderi sõnul juurde tekitada tootmisüksusi, samuti gaasitanklaid. Mõlema suuna ergutamiseks on juba olnud esimesed toetuse taotlemise voorud ning need jätkuvad. Taastuvenergias peab biometaani osakaal Euroopa Liidu nõudel olema aastal 2030 esimese eesmärgina 7% , kogu programmi eesmärk on saavutada 14%, minimaalne nõue on 3,5%, mis Eestis praeguseks täidetud.

Toetusmeetmed on olemas tootmise arendamiseks ja gaasitanklate rajamiseks. Toetusraha tuleb praeguse meetme puhul CO2 kvoodimüügist, töötatakse välja põhimõtteid järgmiste meetmete jaoks, mis peaksid kehtima hakkama 2020. aastast. Süsihappegaasi kvoodipõhine hind üha kerkib, praegu ületab see juba 25 €/t.