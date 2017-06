Dendroloogia selts: Haabersti hõberemmelgas on vana ja haige

Eesti Dendroloogia Seltsi president, dendroloog Aino Aaspõllu leiab, et Haabersti ristmiku lähistel olevat hõberemmelgat ei peaks säilitama.

Dendroloogia Seltsi presidendi Aino Aaspõllu sõnul võib hõberemmelga eluiga olla ligi 300 aastat, kuid siis on see suures osas mädanenud puu, millel vaid mõni elus oks. Haabersti hõberemmelga taolisi puid on tema sõnul Eestis kümneid tuhandeid ja Tallinnas tuhandeid. Tallinna suurimad hõberemmelgad on Šnelli tiigi ääres. Haabersti oma on vana ja haige, vahendas ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat".

"No ta on seest juba mäda, sealt on suuri harusid juba maha kukkunud ja kui ta oleks kuskil eraldi kaugel, siis ta võiks ju olla nii kaua, kuni jääb järgi mingi tüügas. Aga praegu ta on ju keset inimesi ja võib isegi ohtlikuks muutuda," ütles Aaspõllu.