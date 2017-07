DROONIVIDEO: Üheksa aastat Vihterpalu tragöödiast. Milliseks on muutunud metsapõlengus hävinud ala?

Harjumaa ja Läänemaa piiril, Nõvast kümmekonna kilomeetri kaugusel asuvad rabajärved Tänavjärv ja Veskijärv.

Järved asuvad maalilisel liivaluitelisel alal, kus 2008. aastal oli Eesti üks suuremaid maastikupõlenguid. Mets hävines ligi 800 hektaril.

Kustutustöö läks riigile maksma üle 600 000 euro, loodusele tekkinud kahju suurus oli 14 miljonit eurot.

Praegu on osa luidetest hoitud kunstlikult paljad, et seal saaks elada näiteks kivisisalik ja ka mõned taimed, millele liivane pinnas on sobiv.

Luidete põhjas niisketes lompides on elupaiga leidnud juttselg-kärnkonn ehk kõre, mis on ohustatud liik.

Peaaegu paljaste luidete kõrval on aga jäetud põlenud metsamaastik sellisena, nagu see pärast tulekahju jäi. Puud on maha langenud ja uus taimestik kasvab omasoodu.

Harjumaa piiresse jääva Tänavjärve kaldajoone pikkus on 5,8 km. Tänavjärve idapoolses otsas on RMK puhkeplats.

Veskijärv on natuke üle kilomeetri Tänavjärvest eemal. See on pruuniveeline düstroofne järv, mis on Läänemaa piiridesse. Järve kaldajoone pikkus on 7,8 km.

Järve ja tema elustiku kaitseks moodustati 1964. aastal Veskijärve kaitseala (pindala oli 216 ha). Veskijärve kaldal on RMK puhkeplats.

Vaata ka eelmisel aastal samas paigas filmitud Maalehe videolugu, kus räägitakse liikidest, mis pärast põlengut seal sobiva elupaiga on leidnud. Metsapõlengute kohta saab lugeda ka SIIT.

Allikas: Reisiportaal.ee