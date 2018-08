Eesti ainsad karude rehabiliteerijad: Saaremaa karupoegade ema kas aeti poegade juurest ära või hukkus

Zoosemiootik Laura Kiiroja väidab, konsulteerides eelnevalt juhtivate karuekspertidega, et töö oli edutu, sest enamik karupoegi tuli eutaneerida, kuna nad ei võõrdunud inimestest ning sattusid varem või hiljem inimeste juurde tagasi. Kuidas selle eutaneerimisega ikka tegelikult oli?

Me ei tea, millistele andmetele zoosemiootik tugineb, meil selliseid andmeid pole. Meie teada on enamik karupoegi metsas ise hakkama saanud. Ühe kohta tuli andmeid üsna mitu aastat järjest: marjulised nägid teda ka marju korjamas, inimestest hoidis kaugele, aga ära ka ei jooksnud (Jäärja karu). Samuti nähti 1999. aasta karunoorukit Lätis Staicele piirkonnas 2002. aastal.

Lätis Burtnieki järve ääres lasti üks meie karu maha seetõttu, et nende ametnike teadmiste kohaselt ronivad puu otsa ainult marutaudis karupojad.

Mõni karu on ka aastaid pärast vabastamist jahimeeste poolt maha lastud (üks Raplamaal tihnikust metssea pähe ja teine Läänemaal looma käitumise (karu ajas end püsti) vale tõlgendamise tõttu. Arvan, et kui meie kasvatatud karusid oleks maha lastud, oleks meid ka teavitatud nii nagu eelnevate näidete puhul. Samas tuleb arvestada, et kasutuses olnud märgised ei püsi väga kaua (paar-kolm aastat). Seega pole meil küll mingit põhjust oletada, et nad metsas ise hakkama ei saa. Neid näiteid oli veel ja see on ka tegelikult tõestus selle kohta, et nad said ja saavad metsas oma karueluga hakkama.

Enne karu lahtilaskmist aedikus. Foto: Kaja Kübar

Millal toimus tavaliselt karupoegade metsa viimine? Mida tuli seejuures arvestada?

Algselt olid karupojad suhteliselt soojas toas (5-14 päevased), kui kõrvad-silmad avanesid ja karud kasvasid, läks ka nende elupaik järjest jahedamaks. Kevadel ülaste õitsemise ajal viisime nad metsaaedikusse (aedikute pindalad oli ca 0,7 ha ja 1,1 ha), kus karudel oli veel võimalus onnis magada, aga seda nad kõik ei kasutanud. Metsamarjade valmimise ajal liikusid nad juba vabalt ringi ning valmistusid iseseisvaks eluks. Nende julgeoleku suurendamise tõttu ootasime ära karude jooksuaja lõpu ja siis sai mõmmikud varem valmis otsitud kohta transportida.

Koha valikul tuli arvestada kiskjatega, toidubaasiga, inimtegevuse survega, vältisime kergesti inimestele ligipääsetavaid alasid, aga see kõik ei aita, sest need loomad võivad läbida ööpäevas üle 40 kilomeetri ja otsivad ise endale sobiva koha toimimiseks, tavaliselt oli see ikkagi veekogude ääres.