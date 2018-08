Eesti Jahimeeste Selts: kutsume üles kõiki linnujahi teemal sõna võtjaid vältima emotsioone ja lausvalet

Jahimehes ei tohi iialgi vallanduda kirg loomi tappa. Kui see nii juhtub, tuleb amet maha panna. Jahimees austab ulukite õigust elule, jahti pidades jätab ulukile võimaluse õnnelikuks pääsemiseks. Selles valguses on lubamatu kasutada ulukite küttimisel elektroonilisi peibutusvahendeid ja poolautomaatseid jahitulirelvi, mis mahutavad lubatust suurema arvu padruneid. Lubamatu on küttida ulukeid liialt kaugelt.

Euroopa Liidu liikmesriikide ja paljude teistega piiride avamine on kaasa toonud tihedad kokkupuuted erinevate kultuuridega. Jahikülalistena satuvad siia teiste riikide esindajaid, kelle käitumine ei pruugi mitte alati kokku langeda meie kommetega. Neile tuleb selgitada, mis on Eestimaal lubatud ja mis mitte. Vastavalt jahiseaduse muudatustele koolitab sellel jahihooajal Eesti Jahimeeste Selts esmakordselt jahikülalisi. Seega oleme omalt poolt teinud meist oleneva, et linnujahid jahikülaliste osavõtul kulgeksid seadusekuulekalt ning et nad seda ka tulevikus teeksid.

Peame lubamatuks süüdistusi konkreetsete rahvuste ja riikide ning nende jahikülaliste aadressil. Selline käitumine peaks olema tänaseks ajalugu ja Euroopas ei ole sellele kohta. Elame õigusriigis ja vaatleme süütuse presumptsiooni laiema kõlbelise paradigmana, mis on seotud nii riikide kui ka nende kodanike au ja hea nime kaitsega. Taunime jahikülaliste alusetut süüdistamist ja põhjendamatut halvustamist.

Jahikorraldajatele ja -saatjatele paneme veelkord südamele, et külalisjahid oleksid korraldatud sellisel moel ja viisil, mis järgivad Eesti seadusi ning jahipidamise head tava. Meie kasumile suunatud ühiskonnas on ka jahipidamisest saanud tihti rahvusvahelise äri objekt, mis tähendab, et mõnikord korraldavad seda äriühingud, kus ei ole piisavalt või üldse jahimehi. Ka sellistel juhtudel on meie jahimeeste roll selgitada, kuidas siinmail asjad käivad.

Jahiseaduse järgi korraldab oma maal väikeulukijahti maaomanik, mistõttu palume ka maaomanikel jälgida, kes teie aladel toimetab ja kas kõik käib vastavalt ette nähtud korrale. Kui vaatamata kõigele toimuvad õigusrikkumised, saab jätta Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile või e-postile teabe (ka fotosid, salvestusi jm tõendusmaterjali).

Tähendusrikas on fakt, et eelmisel hooajal rikuti jahikülaliste poolt jahiseadust ainult ühel korral. Ühelgi korral ei tuvastatud rikkumist elektrooniliste peibutusseadmete kasutamise osas. Eelmisel hooajal käis Eestis külalisjahil ca 1200 veelinnujahimeest.

Kutsume kõiki jahimehi, maaomanikke ja külalisjahi korraldajaid tegema omalt poolt kõik, et Eestimaal jätkuks jahipidamine vastavalt seadusele, meie väärtushinnangutele ja jahinduse heale tavale.

Kutsume ülesse kõiki organisatsioone ja kodanikke, kes linnujahi teemal avalikult sõna võtavad, tegema seda väärikalt, õigusriigi kodanikele ja nende ühendustele omaselt, vältima sealjuures liigseid emotsioone ja lausvalet.

