Eesti Ornitoloogiaühing: piiranguteta veelinnujaht jätkub ka tänavu

Möödunud hooaja linnujahistatistika näitas, et kütitud hanede-laglede arv suurenes ja tegi 6500 linnuga uue rekordi. Nõnda nagu igal aastal, tekitas mullugi osadele jahimeestele probleeme maha lastud lindude määramine. Nii võib ametlikust statistikast leida aastast aastasse mitmeid anomaaliaid ja määramisvigu, nagu sisemaal mitte-esinevate merelindude (eriti hallhane) arvukas küttimine või haneliikide kummalised osakaalud. Nõnda on vähemalt veerand hallhaneks peetud lindudest valesti määratud. Suure tõenäosusega on hanedest veelgi raskemini määratavate lindude jahistatistika samuti ebakorrektne.

