Eestil lasub linnugripi oht

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) peadirektori Indrek Halliste sõnul on linnugripi risk Eestis väga kõrge.

“Linnugripp ei ole veel Eestis, aga risk on väga kõrge. Lähimad leiud on Soomes, Rootsis ja Leedus. Linnugripi ennetamiseks on kogu meeskond ja meie koostööpartnerid teinud väga tugevat tööd. Kohtumiste, koolituste ja infomaterjalidega püütakse linnukasvatajate teadmisi suurendada. Ennetava abinõuna piirasime ajutiselt lindude väljaspidamist,” ütles Halliste intervjuus Valgamaalasele.

“Kui lindude rändeperiood mööda saab, hindame ekspertidega riske ja otsustame, millal piirangud maha võtta ning lubada jälle kodulindude tavapidamist,” lisas ta.