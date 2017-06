ELF tänavune talgusuvi on pühendatud metsaelule

Eestimaa Looduse Fond (ELF) avas 18. talgusuve, mis on tänavu pühendatud metsaelule ning viib talgulised juba teist aastat Valgevenesse. Kõik huvilised saavad valida veebilehel www.talgud.ee 18 eripärase talgureisi vahelt just endale sobivaima.

ELFi talgukorraldaja Siim Kuresoo sõnul pole loodustalguid metsas just sageli. “Metsa kui ökosüsteemiga on tihtilugu nii, et mida vähem inimene teda aitab, seda paremini ta säilib ja toimib. Parim viis metsaelu aitamiseks on lasta tal omasoodu areneda. Kuna aga viimasel ajal on inimeste huvi metsade vastu suur, siis teeme tänavusel talguaastal tavapärasest rohkem uudishimulikke metsapõikeid,” selgitas Kuresoo.

Eelmisel aastal Valgevenes käima lükatud külalistalguid saatis edu ning ka sellel aastal saab minna piiri taha talguid pidama. “Kuna eelmisel aastal toimunud talgureis oli menukas, korraldame tänavu kaks talgut. Talgutööde kõrval saab minna vaatama, kuidas elavad Valgevene sood,” rääkis Kuresoo.

Metsaelu aastal saab lisaks praktilistele tegemistele metsas tundma õppida metsaelu ja seda ohustavat. Mets on kooslus, kus kasvavad ja mille elutingimusi mõjutavad oluliselt puud. Just tänu metsadele on siinne maismaa elurikas - Eesti metsades elab kokku kuni 20 000 liiki taimi, loomi ja seeni.

Loodustalgud on kogu maailmas üha suuremat populaarsust võitev viis puhkuse ja vabatahtliku töö ühendamiseks. ELFi talgureis kestab tavaliselt 3–5, vahel kuni 10 päeva. Talgutööde eesmärk on mitmesuguste koosluste ja elupaikade taastamine ning hooldamine. Kõige sagedasemad tööd on võsa lõikamine ja koondamine, heinategu, karjaaedade ehitus ning väikeveekogude tingimuste parandamine. Lisaks looduskaitselistele töödele on talgud hea võimalus tutvuda mitmesuguste Eestimaa paikadega, käia matkamas või kuulata kohaliku looduse tundja õpetusi. Tänavu avaldatud talguliste uuring näitas, et 96% osalejatest õpib talgutelt midagi uut ning pea kõik osalejad saavad positiivseid emotsioone ja hea enesetunde