Endine KKI osakonnajuht: keskkonnainspektsioon tuleb liita politseiga, mitte keskkonnaametiga

Riiklik keskkonnajärelevalvesüsteem (KJS) on aegade algusest saadik olnud keskkonnaministeeriumis (edaspidi KKM) vaeslapse rollis. KOV-ide järelevalve on loogiliselt KJS osa, kuid selle arendamisega ei tegele mitte ükski ministeerium. Selle vastu pole huvi tundnud ei KKM, Siseministeerium (edaspidi SM) ega regionaalministrid. Juba ainuüksi see on kõnekas fakt, et KKM-is puudub osakond, mis tegeleks KJS arendamisega. Keskkonnajärelevalve süsteemi on arendatud Kaido Kama ja Villu Reiljani ministriaegadel, muul ajal on see püsinud sisuliselt ühelaadsena.

Vahest algaks tõeline riigireform ministeeriumide reformimisest. Näiteks on Eestis majandusvaldkonna eest vastutavaid ministeeriume vähemalt neli, nende hulgas ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ning KKM. KKM peaks tegelema keskkonnakaitse küsimustega, mitte sõitma tööstuse kiiluvees ja viima nende lobitöö tulemusel ellu tööstusele kasulikku poliitikat.

Majanduse arendamine tuleks viia MKM alla, korrakaitse (s.h kriiside reguleerimine ja KOV-de järelevalvesüsteem) siseministeeriumi (SM) alla ning keskkonnakaitse jätta KKM-le. Praegu plaanitava tegevusega tehakse karuteene nii Eestimaa loodusele ja inimestele kui ka riigile tervikuna. Kahjuks on KKM-i eelnõu läbinud kooskõlastusringi ning ministeeriumeil puudub kas huvi või nõustuvad nad, v.a haridusministeerium, mis KKM eelnõu „sõelapõhjaks tulistas“. Siiski tuleks sellist funktsioonide lahutamist läbi viia äärmiselt ettevaatlikult ning ühiskonna ja huvigruppide järelvalve all – ka tööstuse esindajad on olnud huvitunud sellisest funktsioonide lahutamisest, ning seda eeldatavalt teistsugustest kaalutlustest lähtuvalt.

Et parandada loodusvarade kaitstust, vähendada organiseeritud kuritegevuse süvenevat tungimist (metsa)majandusvaldkonda ning tekitada keskkonnajärelevalve süsteemi ülalpidamiseks riiklike finantsvahendite kokkuhoidu, vajab KJS tõelist reformimist. Tegelikult on sellise reformiga küll hiljaks jäädud, aga parem hilja, kui mitte kunagi.

Mõistmaks, kuidas KJS praegusel kujul välja kujunes, tuleb alustada järgnevatest küsimustest – kuidas süsteem on üles ehitatud, mis olid selle loomise asjaolud, mis on hästi, mis puudulik ja milline peaks süsteem olema tulevikus, et vastata hetke ja tuleviku nõuetele?

Viibisin algusaastatel süsteemi loomise juures, seega saan sellele valgust heita. Ilma ajaloolist tausta mõistmata on raske parendusotsuseid teha. Oma väidetes tuginen metsandusvaldkonnale, sest tunnen seda kõige paremini, kuid minu kogemus on laiendatav kogu KJS-le.

Ajalooline taust

Iseseisvuse taastamisel tuli meile nõukogude pärandiga kaasa ka selleaegne loodusvarade kasutuslubade väljastamise ja järelevalve süsteem. Lube väljastasid eri asutused ja samad asutused nõudsid kokkulepete rikkumisel sisse kahjutasud (vn. k. неустойка). Veel võis isikuid karistada õiguserikkumise eest haldusmenetluse korras määratavate rahatrahvidega (tänapäeval väärteomenetlus). Kriminaalasju oli äärmiselt vähe.

Alates 90. aastate algusest kasvas metsandusalane kuritegevus plahvatuslikult. Esialgu oli keskkonnakaitse asutuste ülesanne hinnata tekitatud kahjud (taksid) ning seejärel edastati materjalid politseisse ettepanekutega algatada kriminaalasi. Kuna politseisse hakkas saabuma iga aastaga aina rohkem vastavasisulisi pöördumisi ning politsei ei olnud valmis menetlema metsandusalaseid süütegusid (puudus vastava koolitusega isikkoosseis), v.a vargusjuhtumid, siis jäid need suures osas politseisse “seisma”. Politsei töötulemusi hakkas halvendama suur arv lahendamata metsanduskuritegusid.

Kriminaalasjade “seiskumise” põhjus oli kindlasti ka asjaolu, et tol ajal kehtinud kriminaalmenetluse koodeksist tulenevalt jagunesid kriminaalkuriteod raskusastmete järgi kolmeks. Kolmanda, kõige madalama astme kuriteod olid ka metsanduskuriteod. I astme kuriteod olid näiteks mõrvad, mistõttu neid uuriti esmases järjekorras.

See lähenemine võib olla lihtsustatud, kuid minu hinnangul leidis politsei olukorrast sellega „väljapääsu”, et 1998. aastal muudeti kriminaalmenetluse koodeksit. Sellega anti keskkonnakaitse inspektoritele õigus algatada kriminaalasju ning viia läbi edasilükkamatuid uurimistoiminguid (KKM eelnõus „Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse „Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine“ mainitakse, et kriminaalkuritegude uurimise õigus anti KKI-le 2011.a). Muudatuse tulemusel vabanes politsei suurest hulgast eriteadmisi nõudvate kriminaalasjade menetlemisest (Alton, H. Metsarikkumiste ajalugu, käsikiri).