Ettevaatust! Noored põdrad võivad tekitada segadust nii teedel kui ka linnades

Põder ja vasikas Foto: Veronika Ronkos / Wikimedia

Tänavu oleme pääsenud seni ilma suuremate õnnetusteta, aga looduses toimub just praegu iga-aastane põdraränne ehk käes on see aeg, mil põdralehmad ajavad pärast uute vasikate sündi eelmise aasta mullikad enda juurest ära.