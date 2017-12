FOTO | Hiiumaal jooksis hunt auto alla

Fotograaf Argo Nurs ütles, et on ammu tahtnud hunti lähedalt näha ja kolmapäeva õhtul see Emmaste kandi Valgu külas ka õnnestus. “Tulemus polnud paraku küll päris see, mida tahtsin,” kirjutas Nurs sotsiaalmeedias.

Hiiu Lehele rääkis Nurs, et sõitis õhtul kella veerand kaheksa ajal Emmaste poolt Käina poole, kui vasakult jooksis teele loom ja tabas auto vasakut nurka.

“Ise ehmatasin alguses ikka korralikult ära ja ei saanud aru, et mis see ette jooksis. Keerasin auto ringi ja siis vaatasin, et oih, kellegi koer. Kui seisma jäin ja ligi astusin, siis oli selge, et susi ise.”

Saadud löögist emane hunt hukkus. Juht jäi terveks, aga auto sai kannatada. Nurs rääkis, et on tahtnud hundist head võtet saada, kuid seni on näinud seda looma vaid kaugemal põllul jooksmas.

“Kahjuks me kohtumine ei olnud meeldiv ja selline pilt, mille ma sain, pole kaugeltki minu unistus,” nentis Nurs.

Maalehele ütles Nurs lisaks, et kõik juhtus väga kiiresti, lisaks oli ta just autoga kurvis ning ka see võttis nähtavust vähemaks. “Hunt on kaval ja ilus loom. Küllap oli tal kuhugi väga kiire või oli saagi jälil,” kahetses ta juhtunut.

Nursi teada on see ka Hiiumaal üldse esimene kord, kui võsavillem auto alla jääb.

Hiiumaa jahimeestel on luba tänavusel hooajal küttida neli hunti. Jahimehed ise pidanuks õigeks vähemalt kuut luba, sest hunte nende kinnitusel saarel jagub.

