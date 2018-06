FOTO | Pärnu jõest leiti uus kalaliik - mõrukas

Ainus karpidesse kudeja

"Meie liigiline mitmekesisus on suurenenud ja vee-elustik rikastunud vaid peopessa mahtuva kala võrra," ütles keskkonnaminister Siim Kiisler. "Omamoodi märkimisväärne on ka see, et kauaoodatud kala näitas end just Eesti sajanda sünnipäeva aastal. Justkui juubelikingitus lõunanaabritelt," muigas minister.

Mõrukas on karpkalaline, keda esineb paljude Euroopa maade vetes. Mõruka teeb eriliseks see, et ta koeb jõekarpidesse, kus vastsed arenevad. Eluiga on tal lühike, ulatudes kuni viie aastani. Mõõtmetelt on mõrukas väike, tema maksimaalne pikkus on 10 cm. Kudemisperioodil on isaskalad väga kirkvärvilised. Mõrukas toitub vetikatest, selgrootutest loomadest jms. Nagu nimigi aimu annab, siis maitselt on ta mõru ning selle ja ka oma väiksuse tõttu ta söögikalaks ei passi.

"Mõrukas hakkab vast hästi väikese konksu otsa," naeris Tambets õngitsusmeetodite kohta käiva küsimuse peale. "Põhimõtteliselt peaks ta söödav olema, nii et kes soovib, leiab tema püüdmiseks võimaluse, sest eks ole paljud mõrumad toidud ka moodi läinud."

Mõrukas (Rhodeus amarus) Foto: Viridiflavus / Wikimedia