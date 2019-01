FOTO | Viljandimaal jäi rajakaamerasse valge metssiga

“Looduses ikka võib aeg-ajalt valget metssiga näha, meenub näiteks mõne aasta tagune kohtumine Alatskivil Tartumaal,” kommenteeris nähtust Harri Valdmann, jahiteadlane Tartu ülikoolist.

“Siin võib olla mitu varianti, kas metsseal on kodusea geenide kandjad või on tegemist osalise või täieliku pigmendi puudusega,” selgitas Valdmann ja lisas, et viimase puhul peaks olema ta silmad punased.

Albinism on nii loomadel kui inimestel esinev osaline või täielik värvaine ehk pigmendi melaniini puudumine, mistõttu nahk ja karvkate on tavalisest heledamad. Metssea karva värvusmutatsiooni põhjust on siinkohal veel raske öelda.