FOTOD JA VIDEO | Tartumaal süvendati ning puhastati ummistunud Laeva jõe alamjooks

"Nüüd saab kala olema tunduvalt rohkem ja mitte ainult siin. Sest see jõgi suubub Emajõkke. Emajõge pidi lähevad kalad jälle Peipsisse ja ka Võrtsjärve. Ja siis nad hakkavad siin edasi-tagasi liikuma. See on nagu väike kasvulava kaladele. Ja sedasama kala püüavad pärast Peipsi kalamehed ja terve Emajõe pikkuses," selgitas Tambets ERRile.

Jõelõigu avanud keskkonnaminister Siim Kiisler rääkis, et kui praegu käimasoleva looduskaitsekuu teema on Terve Eesti, siis tänane päev on ühe terveks tehtud jõe päralt.

"Siin taga on mitme aasta pikkune paljude inimeste töö. On hea, et on selliseid tegijaid ning on hea, et on vahendeid tegude realiseerimiseks. Sellest projektist võidavad kõik - meie keskkond, inimesed ning majandus," ütles Kiisler.

Tehtud tööde alla kuulusid ka luha puhastamine võsast, koelmute ja elupaikade taastamine luhal kudevatele kaladele ning linnustikule. Samuti rajati koelmu tõugjale ning asustati noid ohtralt ka Laeva jõkke. Tuhatkond kala lasi vette ka eilsel avamisüritusel.

Taastatud lõiguni jõuab, kui Tallinna-Tartu maanteelt maha keerata Kärevere ja Laeva vahele Koosa teele.

Vaata fotosid jõest ja avamisürituselt: