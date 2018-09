Muna leidjad Mattias ja Miika. Foto: Tõnis Kärema

Suur murumunaline kasvas endiste lautade kõrval, pinnasel mis oli omal ajal tõenäoliselt palju sõnnikut saanud.

Foto: Tõnis Kärema

Poisid teadsid kohe, et rohul kasvav suur valge pallike on murumuna.

Foto: Tõnis Kärema

Leid viidi koju ning fikseeriti, et see kaalub 1,052 kg ja selle ümbermõõt on 69cm.

Foto: Tõnis Kärema

Peagi praetakse hiidmuna ära ning pistetakse nahka.